Bankalar açık mı? 1 Haziran'da bankalar açık olacak mı?

Tam kapanma süreci 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü başladı. Bu süreçte bankalarda işlem yapacak olanlar bankaların çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyorlar. Peki, sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu?

Tam kapanma süreci 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü başladı. Bu süreçte bankalarda işlem yapacak olanlar bankaların çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyorlar. Peki, sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

BANKALAR AÇIK MI?

Bankaların çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi ile belli oldu. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya uygulanacak. Belirtilen saatler aralığında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.