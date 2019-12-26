Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı
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Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014-2016 yılları arasında Bank Asya Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50
Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

'ın Ereğli ilçesinde 2014-2016 yılları arasında Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.U. gözaltına alındı. 2014-2016 yılları arasında Kdz. Ereğli Bank Asya Şubesi'nin müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Onur Altındağ/İHA)

Kaynak: İHA
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