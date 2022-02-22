Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma etkinliğine katılan vatandaşlar Anıta çiçek bırakılması Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anma etkinliğine katılan vatandaşlar
Anıta çiçek bırakılması
Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için Dakka'da düzenlenen gösterilerde öldürülenler anıldı.
21 Şubat 1952'de Bengalce'nin devlet dili olarak kabul edilmesini savunan 5 öğrenci öldürülmüştü. Bangladeş o dönemde Pakistan'a bağlıydı ve 1971'de bağımsızlığını kazandığı savaştan sonra dili de Bengalce oldu.
Bangladeş'te, 1952'de 5 öğrencinin öldürüldüğü 21 Şubat, "Dil Şehitleri Günü" olarak kabul edildi. Daha sonra Bangladeş'in teklifi üzerine UNESCO da 1999'da 21 Şubatı Uluslararası Anadil Günü kabul etti.