Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü - Haberler
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Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü

AA, Md. Kamruzzaman - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma etkinliğine katılan vatandaşlar Anıta çiçek bırakılması Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma etkinliğine katılan vatandaşlar

Anıta çiçek bırakılması

Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için Dakka'da düzenlenen gösterilerde öldürülenler anıldı.

21 Şubat 1952'de Bengalce'nin devlet dili olarak kabul edilmesini savunan 5 öğrenci öldürülmüştü. Bangladeş o dönemde Pakistan'a bağlıydı ve 1971'de bağımsızlığını kazandığı savaştan sonra dili de Bengalce oldu.

Bangladeş'te, 1952'de 5 öğrencinin öldürüldüğü 21 Şubat, "Dil Şehitleri Günü" olarak kabul edildi. Daha sonra Bangladeş'in teklifi üzerine UNESCO da 1999'da 21 Şubatı Uluslararası Anadil Günü kabul etti.

Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü

Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü

Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

Bangladeş, Röportaj, Pakistan, Güncel, Haberler

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