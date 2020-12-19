Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı

19.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:01
Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı

Bangladeş'te yolcu otobüsüyle trenin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

Bangladeş'te yolcu otobüsüyle trenin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

Bangladeş'in kuzeyindeki Joypurhat şehrinde, Parbatipur'dan Rajshahi kentine giden bir yolcu treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı. Sabah erken saatlerde geçit görevlisinin uyuması sonucunda meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların hastanede yoğun bakımda tedavi gördükleri bildirildi. Kaza sonrası Rangpur eyaletinde bazı tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Öte yandan, Bangladeş Demiryolu Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler Sorumlusu Soriful Alam, olay ile ilgili 4 kişilik soruşturma ekibi kurulduğu ve ekipten 3 gün içerisinde rapor beklendiğini açıkladı. - DAKKA

Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı
Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı
Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:05:47. #1.14#
title