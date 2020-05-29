Bangladeş'te son 24 saatte 2523 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2523 artarak, 42 bin 844'e yükseldi.
29.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:30
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2523 artarak, 42 bin 844'e yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 23 artarak, toplam ölü sayısı 582'ye çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 2523 artarak, 42 bin 844'e yükseldi.
Kaynak: DHA