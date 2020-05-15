Bangladeş'te son 24 saatte 1202 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1202 artarak, 20 bin 65'e yükseldi.
15.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:31
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1202 artarak, 20 bin 65'e yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 15 artarak, toplam ölü sayısı 298'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1202 artarak, 20 bin 65'e yükseldi.
Kaynak: DHA