Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti
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Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti

Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban bölgesinde fil sürüsü bir eve saldırdı. Evi yıkan fillerin altında kalan kadın, hayatını kaybetti.

01.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:57

Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban bölgesinde bir kadın, evinde uyurken fil sürüsünün saldırısında yaşamını yitirdi.

EVİ YIKAN FİLLERİN ALTINDA KALDI

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yerel yetkililerden Farid Ul Alam, Bandarban'da fil sürüsünün, Ashrafia Begum'ün uyuduğu sırada evine saldırdığını açıkladı. Alam, evi yıkan fillerin ayaklarının altında ezilen kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Emniyet yetkilisi Mizanur Rahman da polislerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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