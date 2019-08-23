Baneva müzik dolu yoluna "Peşindeyim"le devam ediyor!
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Baneva müzik dolu yoluna "Peşindeyim"le devam ediyor!

Baneva, uzun süredir üzerinde çalıştığı albüm öncesi Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketli yepyeni teklisiyle karşınızda.

23.08.2019 14:09
Baneva müzik dolu yoluna

Mix - mastering işlemleri Gökhan Güler tarafından Almanya'da yapılan, altyapıları ise başarılı prodüktör Bugy imzası taşıyan yeni şarkısı "Peşindeyim" ile Baneva, müzikal yeteneğini yine gözler önüne seriyor.

Trap müzik altyapılı şarkının, Baneva'nın kaleminden dökülen sözlerle harmanlanmasıyla oluşan şarkı dinleyiciyi kısa sürede kendine çekmeyi başaracak.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et