Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesindeki kaynak sayısında büyük artış
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesinin son 5 yıldaki yerli ve yabancı kaynak sayısı 6 bin 700'den, 487 bin 790'a ulaştı.
01.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:04
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesinin son 5 yıldaki yerli ve yabancı kaynak sayısı 6 bin 700'den, 487 bin 790'a ulaştı.
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 56. Kütüphane Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bandırma ve çevresinin en kapsamlı kütüphanesini oluşturma konusunda hızla çalıştıkları bildirdi.
Geçen sene 2 bin metre büyüklüğündeki 750 kişilik kütüphaneyi hizmete açtıklarını hatırlatan Özdemir, 2015'te 6 bin 700 olan kaynak sayısının bugün 487 bin 790'a ulaştığını aktardı.
Prof. Dr. Özdemir, kütüphanede ayrıca 343 nadir eserin yer aldığını ifade etti.
Kaynak: AA