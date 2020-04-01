Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesindeki kaynak sayısında büyük artış Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesinin son 5 yıldaki yerli ve yabancı kaynak sayısı 6 bin 700'den, 487 bin 790'a ulaştı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesinin son 5 yıldaki yerli ve yabancı kaynak sayısı 6 bin 700'den, 487 bin 790'a ulaştı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 56. Kütüphane Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bandırma ve çevresinin en kapsamlı kütüphanesini oluşturma konusunda hızla çalıştıkları bildirdi.

Geçen sene 2 bin metre büyüklüğündeki 750 kişilik kütüphaneyi hizmete açtıklarını hatırlatan Özdemir, 2015'te 6 bin 700 olan kaynak sayısının bugün 487 bin 790'a ulaştığını aktardı.

Prof. Dr. Özdemir, kütüphanede ayrıca 343 nadir eserin yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA