Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik

Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Marmaris'teki orman yangınında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, patik, çember ve bluzdan oluşan yardım gönderdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Marmaris'teki orman yangınında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, patik, çember ve bluzdan oluşan yardım gönderdi.

Bandırma Kent Konseyi Marmaris'te Yangında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, bluz, çember ve patiği Marmaris Kent Konseyine gönderdi. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonda evlerinde dikim yaparak ya da hazır ürün alarak destek olan yardımsever Bandırma kadınlarına Bandırma Kent Konseyi olarak teşekkür ederiz. Kalan kıyafetleri ise Kastamonu'ya yollamak üzere Bandırma Belediyesi kampanyasına teslim edeceğiz. Son zamanlarda yangınlardan ve selden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangından etkilenenen tüm vatandaşlarımıza el birliği ile destek olmalı ve yaraları sarmalıyız gün birlik günüdür. Bu afetlerden gerekli dersleri çıkarmalı ve tüm önlemleri bundan sonrası için almalıyız. Bölgemizde de bu tarz afetlerin yaşanmaması için Bandırma Kent Konseyi olarak üzerimize düşenlerin farkındayız ve çalışmalar yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bandırma'dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:07:54. #1.15#

title