Bandırma'da uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı seminerler devam ediyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği" adı altında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından üçüncü kez seminer düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki seminerde konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı gereğince bu yıl toplumun tüm kesimlerinin katılımları ile seferberlik başlatıldığını söyledi.

" Uyuşturucu, son zamanlarda ülkemize yönelmiş en önemli tehdit olmakla birlikte, çağımızın sinsi hastalığı olan uyuşturucu bağımlılığının, toplum psikolojimize, milli ekonomimize büyük zararlar verdiği, ülkemizin gelişmesinin önünde tehdit olduğu aşikardır." diyen Bıyık, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerinin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılıkla ilgili doğru zannedilen yanlışlar konularında alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlediklerini aktardı.

Daha sonra salonda bulunan personele ve yükümlülere, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Burcu Çilingir tarafından bilgiler verildi.