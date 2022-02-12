Bandırma'da sis etkili oldu - Haberler
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Bandırma'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Ömer Turan - Yerel
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Bandırma'da sis etkili oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da sis etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bandırma'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bandırma'yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Öğleden sonra başlayan etkili sisten Yenikapı Bandırma - Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı kamyon sürücüleri kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekledi. Sis sebebiyle karayolunda araçlar sis lambalarını yakarak ilerlediler. Meteoroloji yetkililerince yarın öğlene kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bandırma'da sis etkili oldu

Bandırma'da sis etkili oldu

Bandırma'da sis etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Balıkesir, Yenikapı, Yerel, Haberler

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