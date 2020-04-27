Bandırma'da meslek lisesi öğretmenleri her gün dezenfektan üretiyor
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Balıkesir, Bandırma, Edincik, Güncel, Haber

Bandırma'da meslek lisesi öğretmenleri her gün dezenfektan üretiyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde döner sermaye yöntemiyle kurulan atölyede üretilen dezenfektanlar 4 ilde kullanılıyor.

27.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:18
Bandırma'da meslek lisesi öğretmenleri her gün dezenfektan üretiyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde döner sermaye yöntemiyle kurulan atölyede üretilen dezenfektanlar 4 ilde kullanılıyor.

Edincik Mahallesi'ndeki okulun kimya teknolojisi alanında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan el, cilt ve ortam dezenfektanlarının yanı sıra sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, köpük sabun ve çamaşır suyu üretiliyor.

Uzaktan eğitim uygulamasının başlamasına kadar öğrencilerin de yer aldığı çalışmalar, idareci ve öğretmenlerden oluşan 10 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Üretilen dezenfektan ile diğer temizlik malzemeleri, Balıkesir, Aydın, Manisa ve Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre gönderiliyor.

Okul Müdürü Aysun Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ilk haftasından itibaren yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Karadayı, "Marmara ve Ege Bölgelerine hizmet veriyoruz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle aciliyete göre cevap veriyoruz." dedi.

Günlük üretim kapasitelerinin normalde öğrenciler de üretime katkı sağladığı dönemde 8 ton olduğunu belirten Karadayı, 15 çeşit ürün imal ettiklerini aktardı.

Bugünlerde dezenfektanlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Karadayı, "11 Mart'tan itibaren 120 ton ortam dezenfektanı, 1 ton el dezenfektanı, 10 ton yüzey temizleyici, 1 ton bulaşık deterjanı, 20 ton sıvı el sabunu, 23 ton sodyum hipoklorit, 1 tonu aşkın çamaşır suyu ile 1 tondan fazla köpük sabun üretip teslim ettik." diye konuştu.

Karadayı, ellerinde siparişler olduğunu da belirterek "Hafta sonları dahil sürekli çalışıyoruz. İnşallah bu virüsü yok etmek için bizim de katkılarımız olmuştur, bir an önce virüs biter ve biz de öğrencilerimize kavuşuruz." temennisinde bulundu.

Karadayı, talep yoğunluğundan dolayı el dezenfektanı üretimini artıracaklarını söyledi.

"Günde yaklaşık 10 saat çalışıyoruz"

Kimya teknolojisi öğretmeni Murat Erdem de okulda iki yıldır deterjan bazlı üretim sürdürdüklerini belirtti.

Bu çalışmaların büyük yarar sağladığını belirten Erdem, öğrencilerin kendilerinin yardımına ihtiyaç duymadan üretim yapabilir hale geldiğine dikkati çekerek, "Günde yaklaşık 10 saat çalışıyoruz. Öğrenciler olmadığı için şu an günde 6 tona kadar üretim yapabiliyoruz. Bu işleri yaparken öğrencilerimiz için ürünlerin analizlerini de sağlıyoruz. Öğrencilerimize ileriki hayatlarında katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma'da meslek lisesi öğretmenleri her gün dezenfektan üretiyor

Kaynak: AA

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