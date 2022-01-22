Bandırma'da deniz çekilmesi üç gündür devam ediyor - Haberler
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Bandırma'da deniz çekilmesi üç gündür devam ediyor

Bandırma'da deniz çekilmesi üç gündür devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç gün önce 10 metre kadar çekilen denizin su seviyesi aynı şekilde devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç gün önce 10 metre kadar çekilen denizin su seviyesi aynı şekilde devam ediyor.

Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu üç gün önce yaklaşık 10 metre geri çekildi. Marmara Denizi'nde bir hafta önce yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip üç gündür devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.

(Ömer Turan/İHA)

Bandırma'da deniz çekilmesi üç gündür devam ediyor

Bandırma'da deniz çekilmesi üç gündür devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Marmara Denizi, Balıkesir, su, Güncel, Haber

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