Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre - Bandırma'da can pazarı: 2 ölü, 4 yaralı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan dört kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

- Bandırma'da can pazarı: 2 ölü, 4 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan dört kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Bandırma - Çanakkale yolu Edincik kavşağında meydana gelen kazada, 39 ABL 710 plakalı otomobil ile 10 TF 502 plakalı kamyonet çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler araçlarda sıkışan Zeynep G. ve Sena G. adlı şahısların cansız bedenlerin çıkardı. Kazada yaralanan kamyonet şoförü İ.Ö., S.K., D.Ö. ve M.Ü. ise olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı feci kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir

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