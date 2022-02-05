Bandırma'da 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, bir ay olmasına rağmen eski haline gelmedi.

Bandırma'da bir ay önce 15 metre kadar çekilen denizin geri gelmemesi şaşırtıyor. Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu bir ay önce yaklaşık 15 metre geri çekildi. Marmara Denizi'nde denizin geri çekilip bir aydır devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.