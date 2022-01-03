Bandırma Belediyesinde 2022 yılının ilk strateji toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma Belediyesinde 2022 yılının ilk strateji toplantısı yapıldı

Bandırma Belediyesinde 2022 yılının ilk strateji toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediyenin 2022 Yılı ilk strateji toplantısı yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediyenin 2022 Yılı ilk strateji toplantısı yapıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun başkanlığında; Belediye Başkan Yardımcıları ve tüm daire amirlerinin katılımıyla yılın ilk toplantısı gerçekleşti. Bandırma Belediyesinin kurumsal yapısını daha da güçlendirmek, verilen hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, ekonomik krizden daha az etkilenmek, mevcut bütçeyi en verimli şekilde kullanmak konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca 2022 Yılının Bandırma için hizmet yılı olması için çalışmaların yapılacağı belirtildi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesinde 2022 yılının ilk strateji toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title