Bandırma Belediyesi ile Üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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Bandırma Belediyesi ile Üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bandırma Belediyesi ile Üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye ile Onyedi Eylül Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye ile Onyedi Eylül Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bandırma Belediyesi, kentin geleceği için bilimsel yapılanma planlarına ara vermeden devam ediyor. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in imzaladığı protokol, yarının sorunlarına şimdiden çözümler bulunmasını amaçlıyor. Çok yakında bir sanayi kenti olmaya hazırlanan ve büyük göç alması beklenen Bandırma için, tüm değişkenlerin masaya yatırılacağı bu iş birliği ile; ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, kültür-sanat-spor-turizm geliştirme programları, eğitim ve araştırma çalışmalarının yanı sıra deprem ve ulaşım gibi birçok konuda da master plan çalışmaları yapılacak. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi ile Üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı

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