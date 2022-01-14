Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun 'un Covid testi pozitif çıktı
Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını açıkladı.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yaptığı açıklamada " Kıymetli Hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim ne yazık ki pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an gayet iyi, tedavi sürecim evimde devam ediyor. İzolasyon süreci boyunca en çok sizlerden uzak kalacağım için üzülüyorum. Süreç boyunca evimden kentimiz için çalışmaya devam edeceğim. En kısa zamanda bir arada olmak dileğiyle, sizleri çok seviyorum" dedi. - BALIKESİR
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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