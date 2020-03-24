Banaz'da Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı yapıldı Banaz'da Kaymakam Oğuz Alp Çağlar başkanlığında Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın da katılımıya İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı yapıldı.

Banaz'da Kaymakam Oğuz Alp Çağlar başkanlığında Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın da katılımıya İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı yapıldı.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda açıklama yapan Çağlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalara hızlı şekilde başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımızın talepleri anında karşılanıyor. Lütfen acil temel gıda maddesi ve sağlık hizmeti taleplerinizi 112 Acil numarası üzerinden bildiriniz. Kamu görevlilerimiz dışında kimseden yardım istemeyiniz. Yardımlar kolluk görevlilerimiz ile belirlediğimiz kamu personeli tarafından belirli periyotlarda ulaştırılacak. Yardımların suistimal edilmesi, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını zorlaştırır, tüm hemşehrilerimin hassas olmalarını rica ediyoruz." dedi.

Toplantıda ihtiyaç sahiplerine ulaşılması için mahalle muhtarları ve imamlar görevlendirildi.

Kaynak: AA