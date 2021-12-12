Banaz'da Ülkü Ocakları "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Banaz'da Ülkü Ocakları "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi

Banaz'da Ülkü Ocakları
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi.

Banaz Belediye Kültür Sarayı'ndaki programda, halk oyunları gösterisinin yanı sıra şiir okuma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Banaz Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Peker, yaptığı konuşmada, ülkücülüğünün önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Emine Bulut ve Uşak Ülkü Ocakları Başkanı Muhittin Selçuk Bozkurt da katıldı.

Banaz'da Ülkü Ocakları Ülküde Birlik, Ülkede Birlik etkinliği düzenledi

Banaz'da Ülkü Ocakları Ülküde Birlik, Ülkede Birlik etkinliği düzenledi

Banaz'da Ülkü Ocakları Ülküde Birlik, Ülkede Birlik etkinliği düzenledi

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title