Banaz'da Ülkü Ocakları "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ın Banaz ilçesinde "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi.
BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" etkinliği düzenledi.
Banaz Belediye Kültür Sarayı'ndaki programda, halk oyunları gösterisinin yanı sıra şiir okuma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Banaz Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Peker, yaptığı konuşmada, ülkücülüğünün önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Emine Bulut ve Uşak Ülkü Ocakları Başkanı Muhittin Selçuk Bozkurt da katıldı.