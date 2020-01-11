Banaz'da ev yangını
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Hatıplar Köyünde Halil Bozkurt'a ait iki katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken bir süre sonra olay yerine gelen Banaz Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.