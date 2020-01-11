Banaz'da ev yangını
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Banaz'da ev yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

11.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:04
Banaz'da ev yangını

'ın ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Hatıplar Köyünde 'a ait iki katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken bir süre sonra olay yerine gelen Banaz Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA
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