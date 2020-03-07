Banaz'da 8 Mart kadınlar günü etkinlikleri

07.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:38

Banaz'da CHP İlçe Kadın Kolları tarafından "8 Mart Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İlçede bir restoranda düzenlenen etkinlikte Banaz Yardım Sevenler Derneği ve CHP Banaz Kadın Kolları üyeleri bir araya geldi.



Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yaman, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

8 Mart ile ilgili konuşma yapan CHP Belediye Meclisi Üyesi Ülkü Erdem de bu günün bir anma günü olduğunu, 1857'de ABD'de 120 kadın işçinin can vermesinin ardından 1910 yılında Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetki'nin önerisi ile 8 Mart'ın Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA