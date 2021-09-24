'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kuryeye beraat

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da maske takmayıp polise direnen ve "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kurye Cihan Aksu'nun beraatine karar verildi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe gösterdi.

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen ve telefonda konuştuğu kişiye söylediği "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Cihan Aksu'nun, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Cihan Aksu katılmadı.

"Polislere direnmedim"

İlk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve celse arasında dinlenen sanık Cihan Aksu, "Kendilerine maskemi takacağımı söylememe rağmen idari para cezası kestiler. Bunun dışında onlara herhangi bir şekilde direnmedim. Hakaret etmedim" diyerek beraatini istedi.

Savcı, 5 yıl 3 aya kadar hapsini istedi

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde motosikletle seyreden Cihan Aksu'nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları tarafından Covıd-19 denetimleri kapsamında durdurulduğu, maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği anlatıldı. Aksu'nun kimliğini vermediği, polis memurlarının kimlik vermeyen sanığa karşı zor kullanılacağı uyarısında bulunduğu, sanık Aksu'nun ise iki polis memuruna yönelik görevlerini engelleme maksadıyla 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin' şeklinde sözlerle tehdit ettiği belirtildi. Mütalaada, Aksu'nun kardeşini arayarak, 'teşkilatın numarasını gönderin bana ya da eniştemin numarasını gönderin' şeklinde sözler söyleyip görevli memura direndiği kaydedildi. Sanığın savunmasında teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğunu belirterek tehdit kastının olmadığını söylediği ancak savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun belirten savcı, Cihan Aksu'nun "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Mahkemeden beraat: 'Suçun unsurları oluşmadı"

Davayı karara bağlayan mahkeme, her ne kadar sanık hakkında 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan dava açılmışsa da, sanığın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, sanığın telefon görüşmesinde, 'teşkilatın numarasını gönderin bana ya da eniştemin numarasını gönderin' şeklinde sözler söyleyerek polisler üzerinde sanki bazı siyasi parti veya bürokratlara yakınlığı varmış gibi etki kurmaya çalıştığını ancak sanığın görevli polis memurlarını etkileyecek herhangi bir yetki ve gücünün bulunmadığının olay anında ve sonrasında yaşananlar ile de aşikar olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Tuzla'da 19 Eylül 2020 tarihinde korona virüs denetimleri sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polislere kimliğini vermeyip 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek direnmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri