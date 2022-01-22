Bana Gayret sözleri! Motive - Bana Gayret şarkı sözleri! 'Bana Gayret' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün en beğenilen şarkılarından birisi Bana Gayret oldu. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Motive - Bana Gayret şarkı sözleri! 'Bana Gayret' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...

Motive Bana Gayret şarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 20 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 30 bin izlenme ve yaklaşık 2 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...

MOTİVE - BANA GAYRET SÖZLERİ

[Kısım 1]

Değiştirmeye çalıştığım her şey beni değiştirdi

Gerçek, yalanı öldürdü

Kalktım, bi' silkelendim

Vay be! Her şey bi' döngü, simülasyon hayat

Bunlar gerçek değil, simülasyon hayat

Kaç şansın var? Aldın kavga, kavga

Zehir, zehir beynin ve ruhunda morluklarla

Double, double trouble, yüzdün patlak kolluklarla

Büyük zorluklarla

[Nakarat Kısmı]

Bana gayret

Anneci'm derdi gece "Yıldızlara kadar dokun"

Yetişemezsem affet

Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane

Anneci'm d?rdi gece "Yıldızlara kadar dokun"

Yetiş?mezsem affet

Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane

[Kısım 2]

Nasıl biriktiyse öyle harcanır

Son kullanma tarihim ve bu tek merak ettiğim

Bildiğim şey gelecek, geçmiş içinde saklanır

Önemlisi senin onu ne kadar merak ettiğin

Bi'kaç melodi sevdim, sever gibi bi'kaç sokak

Başka tonda çalar hepsi, başka bi' renge aç kucak

Kurtul siyahlardan, griden fiilen veya kabullen

Çünkü yok ol'caksın ıhtan iyiden

Aynadakinden farkın, değiştirmeye çalıştığın her şey seni değiştirdi

Gerçek, yalanı öldürdü

Kalktım, bi' silkelendim

Vay be! Her şey bi' döngü, simülasyon hayat

Bunlar gerçek değil

[Nakarat Kısmı]

Bana gayret

Anneci'm derdi gece "Yıldızlara kadar dokun"

Yetişemezsem affet

Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane

Anneci'm derdi gece "Yıldızlara kadar dokun"

Yetişemezsem affet

Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane

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