Bana Gayret sözleri! Motive - Bana Gayret şarkı sözleri! 'Bana Gayret' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün en beğenilen şarkılarından birisi Bana Gayret oldu. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Motive - Bana Gayret şarkı sözleri! 'Bana Gayret' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...
Motive Bana Gayret şarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 20 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 30 bin izlenme ve yaklaşık 2 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...
MOTİVE - BANA GAYRET SÖZLERİ
[Kısım 1]
Değiştirmeye çalıştığım her şey beni değiştirdi
Gerçek, yalanı öldürdü
Kalktım, bi' silkelendim
Vay be! Her şey bi' döngü, simülasyon hayat
Bunlar gerçek değil, simülasyon hayat
Kaç şansın var? Aldın kavga, kavga
Zehir, zehir beynin ve ruhunda morluklarla
Double, double trouble, yüzdün patlak kolluklarla
Büyük zorluklarla
[Nakarat Kısmı]
Bana gayret
Anneci'm derdi gece "Yıldızlara kadar dokun"
Yetişemezsem affet
Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane
Anneci'm d?rdi gece "Yıldızlara kadar dokun"
Yetiş?mezsem affet
Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane
[Kısım 2]
Nasıl biriktiyse öyle harcanır
Son kullanma tarihim ve bu tek merak ettiğim
Bildiğim şey gelecek, geçmiş içinde saklanır
Önemlisi senin onu ne kadar merak ettiğin
Bi'kaç melodi sevdim, sever gibi bi'kaç sokak
Başka tonda çalar hepsi, başka bi' renge aç kucak
Kurtul siyahlardan, griden fiilen veya kabullen
Çünkü yok ol'caksın ıhtan iyiden
Aynadakinden farkın, değiştirmeye çalıştığın her şey seni değiştirdi
Gerçek, yalanı öldürdü
Kalktım, bi' silkelendim
Vay be! Her şey bi' döngü, simülasyon hayat
Bunlar gerçek değil
[Nakarat Kısmı]
Bana gayret
Anneci'm derdi gece "Yıldızlara kadar dokun"
Yetişemezsem affet
Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane
Anneci'm derdi gece "Yıldızlara kadar dokun"
Yetişemezsem affet
Çarpışan dilekler serilir sokaklara yavaşça tane tane