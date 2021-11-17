Baltalı park yeri kavgası davasında mütalaa açıklandı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da komşular arasında park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın baltalı kavgaya dönüştüğü olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaa kapsamında sanıkların ayrı ayrı 14 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 18 Ekim 2020'de Mesut, Cemal ve Murat Özçelik kardeşler park yeri meselesi nedeniyle komşuları ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönen tartışmada Özçelik ailesi komşuları Asiye, Mevlüt ile Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Olaya ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik hazır bulunurken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada açıklanan mütalaada, tarafların daha önceden aralarında husumet bulunduğu aktarılarak olay tarihinde sanıkların ikamet garajlarının önüne müştekilere ait bir aracın park edilmesi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı.

Sanık Cemal'in olay yerine balta ve sopalarla geldiği de mütalaada açıklanarak, sanıkların sopaları ellerine aldığı, sanık Cemal'in ise baltanın ters kısmı ile müşteki Mevlüt'e vurmaya başladığı, diğer sanıkların da sopalarla vurduğu, kavga sırasında sanık Cemal'in müşteki Asiye'ye de balta ile vurduğu ve tüm sanıkların ellerindeki cisimler ile müşteki Atakan'a vurdukları belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda müşteki Mevlüt'ün yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokacak boyutta olduğu açıklanırken, diğer müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olduğu belirtildi.

Mütalaada sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in 'haksız tahrik altında silahla kasten yaralama' ve 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 9 aydan 14 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Cemal Özçelik, "Hiçbir şekilde öldürme kastımız yoktu. Ben kimseyi öldürmeye kast etmedim. Canımı kurtarmak derdindeydim. Kendimize yeni bir sayfa açmıştık. Evimizi ocağımızı terk ettik" dedi. Sanık Mesut Özçelik ise olaya istemeden karıştığı için pişman olduğunu söyleyerek "Kendimizi korumak için bu olaya karıştık. Dosyaya sunulan kamera kayıtları kesilerek karşı taraf tarafından sunulmuştur. Bize hakaret edip bu olaya sürüklemişlerdir. Bizim öldürme kastımız olsa ruhsatlı silahlarımız var yanımızda getirirdik" dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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