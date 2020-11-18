BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu
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BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu

18.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:07
BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu

EXPO fuarına katılan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB)'UN standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı.

EXPO fuarına katılan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB)'UN standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı.

Fuarın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan ve İstanbuş TÜYAP'ta gerçekleştirilen EXPO fuarında BALOSB Müdürlüğü tarafından stant açarak ulusal ve uluslararası ziyaretçilere ve sanayicilere BALOSB'nin tanıtımı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açılış konuşmasında; "Global ekonominin yüzde 4 küçüldüğü bir dönemde Türkiye'nin süreci çok iyi yöneterek özellikle imalat sektöründe güçlü bir ivme yakaladığını belirtti. Ayrıca yürütülen politikalarla istihdam, finansa erişim ve sosyal yardımlaşma konularında toplumun her kesimine dokunabildiklerini, ekonomiden sorumlu tüm kurumların sıkı bir koordinasyonla hareket ettiğini söyledi."

BALOSB Müdürü Mesut Eray'da 100 firmanın katıldığı fuarda BALOSB standına olan ilgi ve alakanın çok yoğun olduğunu ve faydalı görüşmeler yapıldığını söyledi. - BALIKESİR

BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu
BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu
BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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