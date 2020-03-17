Ballıca Mağarası, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ziyarete kapatıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ziyarete kapatıldı.

Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede yer alan mağara, Türkiye'nin en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor.



Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken ve halen keşfedilmemiş bölümleri bulunan mağara, "havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyordu.



Ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çeken mağaraya yılda 100 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi geliyordu.

Mağara, Kovid-19 ile mücadele dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Kaynak: AA