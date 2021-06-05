Balkonunu çiçek bahçesine çeviren kanser hastası, yarışmada 1'inci oldu

Gaziosmanpaşa'da, çevre bilincini artırmak ve vatandaşı balkonda çiçek yetiştiriciliğine teşvik etmek için 3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması düzenledi.

Gaziosmanpaşa'da, çevre bilincini artırmak ve vatandaşı balkonda çiçek yetiştiriciliğine teşvik etmek için 3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması düzenledi. Yarışmada 1'inci olan Emine Uzunoğlu, 4 senedir kanser ile mücadele ettiğini ve bu süreçte balkonunun ona yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen yarışma kapsamında, pandemi sürecinde evde kalan vatandaşların çiçeklerle süslediği 125 balkon, oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Programda en beğenilen 17 balkonun sahibine ödülleri dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi 1'inci seçilen balkon sahibine, tam altın, 2'nci seçilen balkon sahibine, yarım altın, 3'üncü seçilen balkon sahibine, çeyrek altın hediye etti. Ayrıca sıralamaya giren diğer 14 balkon sahibine mansiyon ödülleri verildi. Öte yandan Yarışmada 1'inci olan Emine Uzunoğlu, 4 senedir kanser ile mücadele ettiğini ve bu süreçte balkonunun ona yaşam alanı olduğunu belirtti.

"İlk üçe girenleri altınla ödüllendirdik"

Yarışmada konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Geleneksel hale getirmiş olduğumuz en güzel balkon yarışmasını bugün gerçekleştirdik. Bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü olması münasebetiyle bu farkındalığı kamuoyuyla paylaştık. Daha önce dereceye girip ödül alan komşularımız ve bu konuyla ilgili tecrübe arkadaşlarımız arasında seçtiğimiz heyet ile yerinde gidip tespitler yapmak suretiyle bu çalışmayı sonuçlandırdık. İlk üçe giren her zaman, her programda olduğu gibi altınla ödüllendirdik daha sonrakilere bisiklet, kitap, radyo ve diğer hediyelerimiz oldu" dedi.

"Hastalık sürecinde iyi ki varmış dediğim yer burası aslında"

Yarışmada ailesi ile birinci olan Emine Uzunoğlu, "Biz hep bahçeli bir ev özlemi içerisindeydik. İmkanlar dahilinde de olmadığı için böyle kendi balkonumuzu bahçe haline getirmek istedik. İşte dönem dönem minik saksılar da bazen sebze yetiştiriyoruz. Bazen de böyle çiçeklerimiz büyüyor. Burası bize hem pandemi sürecinde çok güzel nefes alacak yer oldu. İyi ki varmış dediğim yer burası aslında hastalık sürecinde. Ben dört yıldır bu hastalık ile uğraşıyorum, yani savaşıyorum. Burası bana bana nefes alacak yer oldu. Yeri geldi yürüyemediğim zamanlar oldu. Yataktan kalkamadığım zamanlar oldu. İşte burada zamanımın çoğunu geçirdim. Hem moral oldu, herkese tavsiye ederim gerçekten bitkiler insanları iyileştiriyor" diye konuştu.

"Pandemi döneminde daha fazla yoğunluk verdik"

Uzun süredir bu bahçeyle uğraştıklarını söyleyen eşi Yusuf Uzunoğlu, "Yaklaşık 14 yıldır burada oturuyoruz 2011'den sonra başladık diyebilirim ama asıl pandemi döneminde daha fazla yoğunluk verdik. Sadece seyretmektik değil bahçeyle terasla ilgilenmekte çok keyif veriyor. Çocuklara mesela sorumluluk verme anlamında ise mesela sulama görevini ihmal ettiği zaman Azra veya Fatih çiçekler küsüyor tabii ki susuz kaldıkları için. Yaklaşık dört yıldır mücadele ediyoruz biz ailece kanserle. Dört yıl öncesinde de aslında kemoterapi aldığı için de çok fazla sosyal ortamlara giremiyordu. Ama pandemi döneminde iyice evleri hapsolduk. Bu anlamda bahçeli terasla ilgilenmesi, zaman geçirmesi, oturup kitap okuması, okumayı çok seviyor. Böyle bir ortamda kitap okumak onu çok motive ediyor tabii ki " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı