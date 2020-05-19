Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılar
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Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılar

BOLU'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikle bir sitede oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıldı.

Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılar
19.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:23

BOLU'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikle bir sitede oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıldı.

Bolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü,19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan sitede etkinlik düzenledi. Vatandaşlar, bayraklarıyla ailecek balkonlara çıktı. Sitenin en yaşlı sakini olan 87 yaşındaki Osman Mayda, Atatürk için yazılan bir şiiri okudu. Sitedeki vatandaşlar, Mayda'yı alkışladı. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, balkonlardaki vatandaşlara spor yaptırıldı. Vatandaşlar ailece etkinliğe ilgi gösterdi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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