Balkonlar 23 Nisan coşkusuyla süslendi
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23 Nisan, Güncel, Haber

Balkonlar 23 Nisan coşkusuyla süslendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.

22.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:36
Balkonlar 23 Nisan coşkusuyla süslendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evlerde yapılacak olması kararının ardından Mustafa Kemal Mahallesi'nde vatandaşlar hazırlık yaptı.

Kimi balkonuna Türk bayrağı asarken kimisi de pencerelerini süsleyerek "23 Nisan" yazılı dövizler astı.

Bazı binalarda hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar gökyüzüne balon bırakarak 23 Nisan'ı kutlamaya başladı.

Kutlama yapanlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Akdoğan yeni tip koronavirüs nedeniyle hazırlıklarını balkonu süsleyerek yaptıklarını söyledi.

Bu coşkuyu balkonda yaşayacaklarını dile getiren Akdoğan, en kısa sürede salgından kurtulma temennisinde bulundu.

Balkonlar 23 Nisan coşkusuyla süslendi

Kaynak: AA

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