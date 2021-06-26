Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | 3. Sayfa

Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği kurşun yağdırdı.

Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği kurşun yağdırdı. Attığı kurşunlar aracı delik deşik ederken, olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay 15: 00 sıralarında Kapıcıbaşı Caddesi'nde 92. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet N. isimli kişi, husumetli olduğu Onur Y. ve amcası Reşat Y. ile görüştükten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından evine gidip aldığı av tüfeği ile balkondan Onur Y.'nin Kartal marka aracına kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunlar aracı delik deşik ederken, lastiklerini patlattı. Şans eseri olayda herhangi bir kişi yaralanmadı. Caddede büyük panik ve kaçışma yaşandı. Olaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müdahale etti. Şüpheli Ahmet N. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken, tek kırma av tüfeğine ise el konuldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu
Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu
Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu
Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 20:24:22. #1.13#

title