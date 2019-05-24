Balkondan düşerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Samsun'un Bafra ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe merkezindeki bir binada bulunan evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Mert Muzaffer Karaduman'ın cenazesi, ailesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınarak İshaklı Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Koşuköy Merkez Camisi'ne götürüldü. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mert Muzaffer'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bafra'da dün, ailesinin dikkat etmediği sırada üçüncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan küçük çocuk balkon demirlerinden sarkarken dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA