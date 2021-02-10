Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı
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Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı

10.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:35
Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı

ADANA'da ağaçtaki limonları toplamak isterken balkondan düşen Ali Rıza E.'nin (67) kalbi durdu.

ADANA'da ağaçtaki limonları toplamak isterken balkondan düşen Ali Rıza E.'nin (67) kalbi durdu. Ambulansta yapılan müdahaleyle yeniden kalbi çalıştırılan Ali Rıza E., hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evinin arka balkonuna çıkan Ali Rıza E., bahçesindeki ağaçtan limon toplamak isterken dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ali Rıza E.'nin kalbinin durduğu belirlendi.

AİLESİ KORKUYLA BEKLEDİ

Sağlık görevlileri, ambulansa aldığı Ali Rıza E.'ye kalp masajı yaptı. Yaşlı adamın eşi Belkıs E. ile kızı Nigar E. ise panik ve korkuyla beklemeye başladı. Ali Rıza E.'nin kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Ali Rıza E., daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı
Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı
Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı
Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı
Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı
Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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