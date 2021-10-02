Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İZMİR'in Buca ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen inşaat ustası Kemal Demir (61), hayatını kaybetti.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen inşaat ustası Kemal Demir (61), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi 206/32 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna duvar ören inşaat ustası Kemal Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü

Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler

Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Balkondan düşen inşaat ustası öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:58:18. #1.17#