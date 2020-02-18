Balkondan düşen Gülperi'nin tutuklu sevgilisinden 'intihar' iddiası

18.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:49

ANTALYA'da, evinin balkonundan düşerek, ölen Gülperi Onur'un (35) sevgilisi İbrahim Demiryege, cinayet şüphesiyle tutuklandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Demiryege, Gülperi Onur'un intihar ettiğini öne sürerek, "Ağlama sesi ve cam kırılma sesi duydum. Salona gittiğimde balkonun kapısı açıktı. Aşağı baktığımda yerde yatarken gördüm" dedi.

Gülperi Onur, geçen yıl 31 Ekim akşamı, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demiryege ile Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Onur, bir süre sonra balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim Demiryege, cinayet şüphelisi olarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

'AŞAĞI BAKTIĞIMDA YERDE YATARKEN GÖRDÜM'Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Demiryege, Gülperi Onur'un annesi ve kızı katıldı. Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren İbrahim Demiryege, "Gülperi ile 10 aydır sevgiliydik. Olay günü Gülperi'nin evine gittim. Gülperi içeri girer girmez anahtarı cebine koydu. Ben de tuvalete girdim. Daha sonra evden ayrılmak üzere kapıya yöneldim ancak kapı kilitliydi. Gülperi salona doğru gitti. Kapının önünde birkaç dakika oturdum bekledim. Önce ağlama sesi geldi ardından cam kırılma sesi duydum. Salona gittiğimde balkonun kapısının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda yerde yatarken gördüm" diye konuştu.Cep telefonunu otomobilinde unuttuğu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermediğini öne süren İbrahim Demiryege, yan dairenin balkonuna geçip, komşuların yardımıyla Gülperi Onur'un yanına indiğini kaydetti.Ümmügülsüm Onur ise sanığın, kızının peşini bırakmadığını, kendisine takıntı yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti.'ANNEMİ KISKANIYORDU'Gülperi Onur'un kızı Neşe Gökçen de anne ve babasının ayrı olduğunu belirterek, "Annem yalnız yaşayan ancak mutlu biriydi. Kendisini öldürecek bir yapıya sahip değildi. Bu adam annemle sevgili hayatı yaşıyordu. Son zamanlarda annemi tehdit etmeye başladı. Şort giydirmez, çöp atmasına bile izin vermezdi. O derecede annemi kıskanıyordu. Annem ölmeden önce bu adamın bize zarar verebileceğinden söz etmişti. Annem ondan ayrılmak istiyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Demiryege'nin tutukluluğunun devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA