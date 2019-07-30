Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düşen 10 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düşen 10 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi Rıdvan Güneş Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan çiftin 10 aylık bebekleri İshak İ, oynadığı sırada ikinci katın balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan İshak bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
1071 akademisyen, AYM'nin meslektaşları için verdiği "hak ihlali" kararına karşı bildiriye imza attı
Son Dakika Güncel Haberleri
20:39 MOĞOLİSTAN-TBMM BAŞKANI ŞENTOP VE BERABERİNDEKİ HEYET Bilge Kapan ve Kültigin kitabelerini inceledi...