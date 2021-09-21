3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş - Haberler
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3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin (2) bilicinin açık olduğu ancak bazı iç organlarında hasar olduğu belirtildi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin (2) bilicinin açık olduğu ancak bazı iç organlarında hasar olduğu belirtildi.

Türkiye'ye 1 ay önce gelen Afgan Nimal-Amine Ahmedi çiftinin çocukları Ali Ahmedi, dün saat 18.00 sıralarında, Altıntop Mahallesi'nde, evlerinin 3'üncü katındaki balkonda korkuluklara tırmandı. Korkuluklardan sarkan Ali, dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının önüne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yardıma koşan esnaftan Alptürk Çurku, çocuğun kalbinin atmadığını fark ederek, kalp masajı yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan çocuk, sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ali'nin bilicinin açık olduğu ancak bazı iç organlarında düşmeye bağlı hasar oluştuğu belirtildi. Ali'nin, olaydan önce evde sadece teyzesi ve kuzenleri ile olduğu, yaşları 1 ile 6 arasında değişen çocukların sık sık balkonda birlikte oynadıkları öğrenildi. Öte yandan olay anı ve sonrasında yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, çocuğun kaldırımda yürüyen kadının önüne düştüğü, kadının şaşkınlık yaşarken çevredekilerin yardıma koştuğu ve kalbi duran Ali'ye kalp masajı yapıldığı anlar yer almıştı.


3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş - Haberler
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