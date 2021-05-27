MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., ağır yaralandı.

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 78007 Sokak'ta evinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Serin A., tırmandığı demir korkuluklardan dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler hemen yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serin A., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Serin A.'nın balkondan düşme anı ise çevrede bulunan esnafın güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin sert şekilde yere düşen çocuğa yardıma koşması ve yaşanan panik görülüyor.

MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında
Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:46:52. #1.15#

title