MERSİN BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ SERİN AĞIR YARALANDI

Emniyet bu görüntünün ardından harekete geçti! Her yerde onu arıyorlar

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., ağır yaralandı.

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 78007 Sokak'ta evinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Serin A., tırmandığı demir korkuluklardan dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler hemen yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serin A., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Serin A.'nın balkondan düşme anı ise çevrede bulunan esnafın güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin sert şekilde yere düşen çocuğa yardıma koşması ve yaşanan panik görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı