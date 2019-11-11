Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
Haberler » Güncel » Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı - Haber

Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli Hüseyin El Hasan (12), ağır yaralandı.

11.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:37
Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı

KONYA'nın ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli Hüseyin El Hasan (12), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Oturdukları 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Hüseyin El Hasan, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan El Hasan, yakınları tarafından otomobille Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan El Hasan, Konya'ya sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et