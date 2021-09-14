Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler - Haberler
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Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Erzurum'da balkonda intihara kalkışan alkollü şahıs, 2 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek indirildi.

Erzurum'da balkonda intihara kalkışan alkollü şahıs, 2 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek indirildi. Binanın önünde toplanan meraklı kalabalık ise, ellerinde telefonlarla saniye saniye olanları izleyip kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Yakutiye ilçesi Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K. (37) binanın üst katına çıktı. Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K., etrafına bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi. Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise dikkat çekti. Onlarca kişi ellerine aldıkları telefonlarla saniye saniye yaşananları kaydetti. Film gibi saatlerce yaşananları takip eden meraklı kalabalık, şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi. - ERZURUM

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

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