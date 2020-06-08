Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı
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Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı

Konya'da, balkonda oturan eşinin başına tabancayla ateş ederek yaralayan koca, daha sonra tabancayı kendi başına doğrultup, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan karı-koca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı
08.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:09

Meram Karahöyük Mahallesi'nden Seyit S. isimli kişi önce eşini başından vurdu, daha sonra ise aynı silahlar intihara kalkıştı.

Olay, saat 17.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Sapandağı Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Seyit S., balkonda oturan eşi Hatice S.'nin yanına gelip, belirlenemeyen nedenle tabancayla başına ateş etti. Ardından da aynı tabancayı kendi başına doğrultarak intihara kalkıştı.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI ANNE-BABALARINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah sesleri üzerine balkona çıkan çiftin 2 çocuğu, anne ve babalarını kanlar içinde buldu. Hatice S., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Seyit S. ise Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Seyit S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı
Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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