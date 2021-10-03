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Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi

Antalya'da bir dairenin balkonuna asılı, ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Dairenin boş olduğunu belirleyen ekipler, merdiven yardımıyla bayrağı özenle bulunduğu yerden aldı.

Saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, Şelale Mahallesi 7471 Sokak'taki 10 katlı binanın 5'inci katındaki Türk bayrağının yırtıldığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Boş dairenin sahibine ulaşamayan ekipler, Antalya İtfaiyesi'nden yardım istedi.

BAYRAĞI ÖZENLE İNDİRDİLER

Belirtilen adrese sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alt kattaki dairenin balkonundan sopayla bayrağı indirmek istedi ancak başarılı olamadı. Gelen merdivenli itfaiye ekibi ise 5'inci kata çıkarak yırtılan bayrağı özenle indirdi.

Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi

DAİRE BOŞMUŞ

Bayrağın ay ve yıldızının kesildiği belirtildi. Polise ihbarda bulunan Pınar Çalışır "Annem, burada yaşıyor. Misafirliğe gelmiştim. Dün sabah saatlerinde apartmanın 5'inci katında asılı cisim dikkatimi çekti. Dikkatli baktığımda Türk bayrağı olduğunu, ay ve yıldızının kesildiğini fark ettim. Öyle olduğuna kanaat getirince de polise ihbarda bulundum. Bu daire boşmuş. Daha önce mutlaka birileri oturmuş olmalı ki, maalesef böyle bir şey yapılmış" dedi.

Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi - Haberler
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