Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu
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Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu

Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu Bir evin balkonunda kuruması için serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanda balkona serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

03.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:13

Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu

Bir evin balkonunda kuruması için serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanda balkona serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi, Fekeli Sokak, Demli Apartmanının 5. katında bulunan Mustafa Uyanık'a ait evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı.

Balkonda kurutulmak üzere serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine doğal gaz ekipleri, polis ve sağlık görevlileri geldi. Yangını haber alan ev sahibi Mustafa Uyanık ve ailesi koşarak evlerine geldi. Yangında büyük bir panik yaşanırken itfaiye erleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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