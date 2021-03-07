Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü

07.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:45

Gaziantep'te evinin balkonunda oyun oynarken aşağıya düşen 4 yaşındaki Ezda Bilgiç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evinin balkonunda oyun oynarken aşağıya düşen 4 yaşındaki Ezda Bilgiç hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun yaklaşık 6 ay önce de aynı yerden aşağıya düştüğü ve olayı yaralı olarak atlattığı ortaya çıktı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç, bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Çocuğun düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen küçük Ezda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Ezda'nın annesi ve babası ise Adli Tıp Kurumu önünde fenalaşarak, sinir krizi geçirdi.

Aynı yerden daha önce düşmüş ve yaralanmış

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden küçük çocuğun, 6 ay önce de aynı balkondan aşağıya düştüğü ve olayı yaralı olarak atlattığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek Gaziantep Asri Mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü
Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü
Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü
Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Murat Balcı Hakan Taşıyan İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:45:42. #1.14#
title