Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Edirne "meşhur ayazına" kavuştu
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Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Edirne "meşhur ayazına" kavuştu

15.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:28
Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Edirne

Edirne, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine girdi.

Edirne, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine girdi.

Kenti etkisi altına alan hava sistemi sıcaklıklarda ani düşüşe neden oldu.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte meteorolojik tahminlerde sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği belirtiliyor.

Kent sakinlerinden Sedat Koç, AA muhabirine, soğuk havanın etkisini hissettirdiğini söyledi.

Edirne'nin ayazıyla meşhur olduğunu belirten Koç, "Kar yağacak diye bekliyorduk, yine es geçti bizi ve kuru soğuk etkili oluyor. Edirne'mizin kuru soğuğu meşhurdur. Oldukça soğuk bir hava var. Soğuktan korunmak için kat kat giyiniyoruz." diye konuştu.

Esat Güven de kar beklerken kuru soğuk havanın Edirne'ye geldiğini ifade ederek, "Son günlerde soğuk iyice kendini belli etmeye başladı. Üşüyoruz. Tam kış geldi diyebiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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