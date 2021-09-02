BALKANİŞBİRLİĞİ Başkanı Ali Sait Adiloğlu derneğin çalışmalarını anlattı

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği (BALKANİŞBİRLİĞİ) Başkanı Ali Sait Adiloğlu, kısa süre önce kurulmalarına rağmen Balkan ülkelerine destek ya da yatırım yapmak isteyenler için uzman sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini bildirdi.

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği (BALKANİŞBİRLİĞİ) Başkanı Ali Sait Adiloğlu, kısa süre önce kurulmalarına rağmen Balkan ülkelerine destek ya da yatırım yapmak isteyenler için uzman sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini bildirdi.

Adiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Balkan coğrafyasını daha iyi tanımak, Türkiye'nin oradaki varlığını güçlendirmek adına kurdukları derneğin bugün hem Türkiye'de hem de Balkan coğrafyasında bilinirliğinin artığını kaydetti.

Özellikle Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Balkan coğrafyalarından derneklerine destek talebi geldiğini belirten Adiloğlu, Türkiye'den de o bölgeye destek olmak isteyenlerin yol gösterici olarak BALKANİŞBİRLİĞİ'ni gördüğünü ifade etti.

Adiloğlu, kısa süre önce Karadağ'da bir sünnet organizasyonunu koordine ettiklerini anlatarak, "Daha önce de Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Hırvatistan'da önemli organizasyonların baş mimarı olduk. Türkiye'de pek çok STK ve belediye Balkan bölgesine yönelik çalışmalarına ilişkin bizden destek istedi. Biz de her bölge için hazırladığımız raporları dileyen STK'lara ulaştırıyoruz. İsterlerse onlara gidecekleri Balkan ülkesinde partner dernekler de buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de Kosova göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu, ilk gençlik yıllarından itibaren de AK Parti'de aktif görev yaptığını vurgulayan Adiloğlu, şunları kaydetti:

"Üniversite eğitimimi Üsküp'te aldım. Kurduğumuz BALKANİŞBİRLİĞİ sayesinde Balkan coğrafyasına oldukça hakim olmaya başladık. Artık hangi bölgenin ne gibi bir ihtiyacı var, hangi bölgeye yatırım yapılabilir, net bir şekilde biliyoruz. Çünkü bizim amacımız bölgeye yapılacak yatırım veya desteğin doğru adrese ulaşması. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde önce kentimiz Bursa'ya, sonra ülkemize daha sonra da gönül coğrafyamızın ayrılmaz parçası Balkanlara hizmet için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz Üsküp'ü, Preşova'yı, Priştina'yı, Sofya'yı, Selanik'i ve diğer Balkan şehirlerini Bursa'dan ayrı görmüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca