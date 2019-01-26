Balkan Türklerinden 'Geçmişe Açılan Pencere Projesi'

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Geçmişe Açılan Pencere Projesi' tanıtım toplantısı yoğun katılım ile dernek binasında yapıldı.

Toplantıda, "Geçmişe Açılan Pencere Projesi" kapsamında hedeflenenler ve Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 9 ay boyunca yapılacak faaliyetlerin içeriği hakkında bilgi verildi ve Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız tarafından proje tanıtım sunumu yapıldı.

Özata: "Kültürel faaliyetlerimiz sürecek"

Projenin açılış konuşmasını yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, "Balkanlardan zorunlu göçü yaşayan birinci kuşak mübadillerin neslinin tükenmesi, aktarılan bilgilerin hafızalardan silinerek bu zengin kültürün giderek daha az bilinmesi 'Geçmişe Açılan Pencere' adlı projemizin çıkış noktası olmuştur" dedi.

Mübadele kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında faaliyetlerin devam edeceğine dikkat çeken Özata, "Mübadele konusunda kulaktan dolma yetersiz bilgilerin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması gereği; derneğimizin kültürel eğitim biriminin ve alt yapısını kurmayı gerektirmiş olup kültürümüzü yaşatmayı ve bu faaliyetleri sürekli kılmayı hedefleyen proje fikrimizi oluşturmuştur. Bu projemizden dışında yeni projelerimiz ile kültürümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Proje ortaklarımıza, katılımcılara, hocalarımıza, basın temsilcilerimize ve projede emek harcayan hazırlayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

"Geçmişe Açılan Pencere Projesi" kapsamında Mübadele Tarihi Eğitimleri, Selanik Mübadilleri Yöresi Halk Oyunları ve Mübadil Lezzetler Etkinliği faaliyetleri yürütülecek. Tanıtımın ardından dernek üyeleri misafirlere ve katılımcılara Balkan kültürünü temsil eden yöresel yemek ikramlarında bulundular.

Proje tanıtım toplantısına Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın, Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Kara, OMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Yerel Tarih Derneği Başkanı Emin Günaydın, mübadil dernek başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları, davetliler ve üyeler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA