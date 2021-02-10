Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'ndan AA Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
AA'nın Serdivan ilçesindeki ofisine gelen BRTK genel başkan yardımcıları Nedim Öz ve Erol Ulu, yönetim kurulu üyesi Zülfettin Hacıoğlu, Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, AA Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na görevinde başarı diledi.
Heyet, ziyarette Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin bilgi verdi.
AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu da ajansın çalışmaları hakkında heyete bilgi aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan