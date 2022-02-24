Balım Gaye Bayrak kimdir? Son Nefesime Kadar oyuncularından Balım Gaye Bayrak kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri...

Balım Gaye Bayrak kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Balım Gaye Bayrak da rol alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncularından Balım Gaye Bayrak kaç yaşında, nereli?

BALIM GAYE BAYRAK KİMDİR?

2006 yılında dünyaya gelen Balım Gaye Bayrak, lise eğitimini sürdürmektedir.

2012 yılında İki Dünya Arasında dizisinde ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiş olan Balım Gaye Bayrak, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Küçük Ağa, Alija, Adını Sen Koy ve Bugünün Saraylısı gibi dizilerde rol almıştır.

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